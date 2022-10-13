The Economist: экономика России улучшается, пока Европа «умирает» от санкций

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Вводя рестрикции против России, «коллективный Запад» не ожидал фатальных последствий. Но избежать их не удалось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf; 5-tv.ru

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В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается. Об этом пишет британское издание The Economist. По мнению экспертов, несмотря на все трудности, производство товаров в России не остановилось. Наоборот, восстанавливается автомобильная промышленность, ежемесячный импорт превысил показатели прошлого года.

А вот состояние западной экономики красноречиво демонстрируют кадры, которые сгенерировала нейросеть. Искусственный интеллект проанализировал последние заголовки в газетах и нарисовал картинки о будущем Европы, выглядит оно весьма печально.

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