The Economist: экономика России улучшается, пока Европа «умирает» от санкций

В то время как Европа балансирует на грани глубокой рецессии, экономическая ситуация в России улучшается. Об этом пишет британское издание The Economist. По мнению экспертов, несмотря на все трудности, производство товаров в России не остановилось. Наоборот, восстанавливается автомобильная промышленность, ежемесячный импорт превысил показатели прошлого года.

А вот состояние западной экономики красноречиво демонстрируют кадры, которые сгенерировала нейросеть. Искусственный интеллект проанализировал последние заголовки в газетах и нарисовал картинки о будущем Европы, выглядит оно весьма печально.