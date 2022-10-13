Минобороны: Россия сорвала атаку ВСУ в Херсонской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 61

Минобороны сообщило о сорванной российскими военными атаке ВСУ под Херсоном

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские десантники блестяще выполняют поставленные боевые задачи.

Российские войска сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Кадры работы Воздушно-десантных войск (ВДВ) показало Минобороны РФ. Неонацисты попытались напасть, но встретили отпор.

«Атакующие были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Расчеты противотанковых ракетных комплексов „Корнет“ и „Штурм-С“ подразделений ВДВ, получив разведданные, заняли скрытые огневые позиции и открыли огонь по атакующей бронетехнике», — сказано в сообщении ведомства.

Российские бойцы уничтожили четыре танка, пять боевых машин пехоты (БМП) и более 20 украинских боевиков. К слову, радикалы бросили свои позиции, оставив погибших и раненых.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине с целью защиты мирного населения от неонацистов. К слову, союзные силы начали мощное наступление под Артемовском.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где войска РФ взяли под контроль две господствующие высоты.

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