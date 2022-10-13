Во всеоружии: кадры мощного наступления под Бахмутом

Военкор «Известий» предоставил кадры наступления под Бахмутом
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; 5-tv.ru
Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине.
Под Бахмутом началось мощное наступление. Эксклюзивные кадры предоставил военкор «Известий» Денис Кулага. Задействованы все боевые единицы на этой линии фронта: пехота, танки, артиллерия и авиация.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Решение о ее проведении было принято в конце февраля в связи с обострением ситуации в регионе. Цели российских военных — уничтожение неонацистов, а также демилитаризация и денацификация Украины, снижение ее боевого потенциала.
Позже российская сторона объявила частичную мобилизацию для защиты территориальной целостности и суверенитета РФ. Кроме того, мера направлена на обеспечение безопасности россиян. По заявлению Минобороны, будет призвано 300 тысяч резервистов. Призыв в первую очередь коснется тех, у кого есть боевой опыт и военно-учетная специальность (ВУС).
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему украинские националисты оставляют позиции.
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