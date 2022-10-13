Во всеоружии: кадры мощного наступления под Бахмутом

Россия продолжает проведение специальной военной операции на Украине.

Под Бахмутом началось мощное наступление. Эксклюзивные кадры предоставил военкор «Известий» Денис Кулага. Задействованы все боевые единицы на этой линии фронта: пехота, танки, артиллерия и авиация.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Решение о ее проведении было принято в конце февраля в связи с обострением ситуации в регионе. Цели российских военных — уничтожение неонацистов, а также демилитаризация и денацификация Украины, снижение ее боевого потенциала.

Позже российская сторона объявила частичную мобилизацию для защиты территориальной целостности и суверенитета РФ. Кроме того, мера направлена на обеспечение безопасности россиян. По заявлению Минобороны, будет призвано 300 тысяч резервистов. Призыв в первую очередь коснется тех, у кого есть боевой опыт и военно-учетная специальность (ВУС).

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему украинские националисты оставляют позиции.