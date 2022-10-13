Сальдо обратился к властям РФ с просьбой помочь в выезде жителей Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации. Чиновник просит помочь организовать выезд жителей региона в другие субъекты страны, дабы их обезопасить от участившихся обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Так и получается — ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьезный ущерб, в первую очередь, жителям», — сказал Сальдо в своем видеообращении.

Врио губернатора отметил, что в конце сентября этого года по результатам проведенного референдума Херсонская область добровольно вышла из состава Украины и пожелала стать частью России, чтобы восстановилась историческая справедливость. Это до сих пор не смог принять киевский режим, который бьется в агонии и мстит безоружным людям, продолжая нападения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как росгвардейцы задержали 90 пособников украинских националистов под Херсоном. Все они передавали данные о российских военных разведке ВСУ.