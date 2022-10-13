Зять убивал, свекровь расчленяла: мать россиянки Бауманн озвучила версию расправы над дочерью

Светлана Болгова не верит, что с ее молодой и красивой наследницей могли жестко обойтись родные люди. Но, может, она права?

Мать петербурженки, которую жестоко убили и расчленили в Германии, не верит в то, что преступление совершила свекровь ее дочери. Та накануне, 12 октября, сделала соответствующее признание в суде. По версии женщины, в тот самый февральский день она приехала в гости к своей невестке, а та накинулась на нее с ножом. В ответ она задушила и расчленила жертву, сложила в чемодан и выкинула в реку. Таким образом женщина взяла всю вину на себя — до этого момента главным подозреваемым по делу был ее сын.

Однако в озвученной истории много нестыковок, уверена Светлана Болгова, мать Екатерины Бауманн. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Это она просто выгораживает своего сына, поэтому, я понимаю ни суд, ни полиция не поверили. По времени смерти она не могла находиться в этом доме. Но она хотя бы подтвердила, что убийство действительно было совершено в доме, где жила дочь. <> Хотя бы приоткрыла следствию те моменты, которые не смогли определить в полиции. Например, с какого места выбросили тело. Это было невозможно, потому что чемодан унесло течением», — говорит Светлана.

Сомнительным выглядит и тот факт, что супруг девушки не слышал, как ее убивали при том, что все были дома в один момент.

«Муж находился в доме и не слышал, как произошла стычка — бред!. <…> Она не могла быть в доме в тот момент, когда Екатерина была задушена, так как есть экспертиза. Есть примерные данные, во сколько она пришла. Но по крайней мере на опросах в феврале–марте уверяет, что пришла утром следующего дня. А сейчас все переиграла, на себя взяла вину», — сказала мать убитой.

При этом, по ее словам, она с самого начала была уверена, что ее немецкая сватья к преступлению причастна. Но, скорее, как пособник. Сценарий убийства мог быть следующим: супруг совершил само убийство, а прибывшая после свекровь заметала следы. Возможно, принимала участие в расчленении тела, а потом отмывала дом от крови.

Сейчас, говорит Светлана, у нее больше всего душа болит за внучку: зять — подозреваемый, мать теперь — тоже, с кем в этой ситуации останется пятилетняя девочка. При этом, по словам женщины, видеться с внучкой ей не дают, да и возможности прилететь в Германию сейчас нет из-за визовых ограничений. И до марта надежды на выезд из страны нет.

Остается ждать справедливого финала всей этой трагедии. Очередной суд, по ее словам, после неожиданного поворота в деле состоится вначале ноября.

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