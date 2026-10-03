Кровавая драма в Петербурге: приемного сына подозревают в убийстве матери и брата

Приемный сын подозревается в убийстве матери и брата в Петербурге

В Санкт-Петербурге приемного сына подозревают в убийстве матери и восьмилетнего брата. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранениями обнаружили утром 3 октября в квартире на Наличной улице. По предварительным данным, перед трагедией между родственниками произошел бытовой конфликт. Во время ссоры 21-летний подозреваемый, предположительно, схватил нож и нанес им множество ударов потерпевшим.

Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства конфликта и другие детали произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о другом похожем преступлении в Ульяновске. Мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, приехал к 61-летней матери и ее 78-летнему супругу. Между родственниками произошла ссора, после которой мужчина напал на них с ножом.

Пенсионер смог выбраться на улицу и позвать на помощь. Прохожие вызвали медиков, однако спасти мужчину и женщину не удалось. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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