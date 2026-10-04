Опубликованы кадры задержания подозреваемого в двойном убийстве в Москве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 51 0

Мужчину обнаружили в соседнем регионе и доставят в столицу для дальнейших следственных действий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; Telegram/Росгвардия/RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Появилось видео задержания 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении двойного убийства в Москве. Кадры операции опубликовал Telegram-канал Росгвардии.

«Сотрудники СОБР „Столица“ Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали содействие коллегам из МВД при задержании в Воронежской области 47-летнего мужчины, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления», — заявили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о доставке задержанного в столицу. После этого его передадут следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.

Мужчину подозревают в убийстве сожительницы и ее дочери. Вчера, 3 октября, в московской квартире на Жулебинском бульваре обнаружили расчлененное тело 53-летней предпринимательницы Елены Церетели. По данным прокуратуры, останки находились на балконе и были расфасованы по пакетам.

Позже следователи обнаружили тело дочери погибшей в гараже, которым пользовался подозреваемый. Кроме того, там нашли схрон оружия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подозреваемый в убийстве работал фитнес-тренером. Он проводил силовые и функциональные тренировки, составлял программы питания и называл себя кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

У мужчины были виды на жительство в России и патент на работу, также он пытался получить российское гражданство.

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