Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно для всех заговорил на русском языке. Лидер Незалежной давал интервью немецкому телеканалу ZDFheute Nachrichten.

Он оставил привычный украинский, отвечая на вопрос журналиста об окружении президента России Владимира Путина. Его весьма взволновала эта тема: политик пучил глаза, часто жестикулировал и заметно нервничал.

«Окружение Путина: <...> "Мы завтра применим ядерное оружие!"» – воскликнул Владимир Зеленский.

Впрочем, независимо от того, на каком языке изъясняется президент Украины, его логика точно является неонацистской. В этом уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на то, что для украинского лидера Владимира Зеленского ничего не существует кроме Запада, который, в представлении политика, является всем миром.

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