В коматозе: Захарова указала на неонацистскую логику Киева в интервью Зеленского BBC

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 323

Захарова указала на неонацистскую логику Киева в интервью Зеленского BBC

В коматозе: Захарова указала на неонацистскую логику Киева в интервью Зеленского BBC

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Президент Украины сам не заметил, как раскрыл свое истинное лицо.

Для украинского лидера Владимира Зеленского ничего не существует кроме Запада, который, в представлении политика, является всем миром. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Весь мир по Зеленскому — только Запад. Остальных нет. Он даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от „белого человека“, прорывается в ходе его коматозных интервью», — отметила она.

Так дипломат прокомментировала утверждение главы Незалежной о том, что «нормальные» лидеры не хотят контактировать с нашей страной. Об этом он заявил в ходе интервью BBC. По мнению Захаровой, слова политика напрямую указывают на неонацистскую логику киевского режима.

Ранее Зеленский выступил на Черногорском форуме безопасности, где призвал страны Европы добиться независимости от России. Он уверен, что европейские государства находятся в «цепях» российского влияния в политике, экономики и энергетики. Там же президент Украины напомнил о неком «киевском договоре безопасности», который якобы стабилизирует ситуацию вокруг Незалежной.

Недавно 5-tv.ru сообщал, почему «живой» Зеленский больше не нужен Западу.

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