Вляпался по полной: почему «живой» Зеленский больше не нужен Западу
Захарова: британцы создали «аватар» Зеленского, чтобы записывать видео от его имени
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Мария Захарова объяснила, зачем натовцы создали «цифровую мумию» президента Украины.
После того как британские специалисты по компьютерной графике и конструированию человеческих трехмерных моделей создали голограмму президента Украины Владимира Зеленского, надобность в «живом» главе Незалежной у Запада отпала. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Глупенький Зеленский даже не понял, что натовцы сделали его цифровую мумию, которую будут показывать, выдавая за живого президента Украины, когда решат от него избавиться», — написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что эксперты по высоким технологиям из Британии ранее специально приехали в Киев, чтобы записать голографическое выступление президента Украины для аудитории «Форума основателей». Обращение было показано в Лондоне и других городах Европы 16 июня. При этом технологи с гордостью сообщили, что создали «аватар» Зеленского для смартфонов и просмотра его выступления в виртуальной реальности.
«На украинского президента надели футболку с изображением „Штурмовика империи“ из саги „Звездных войн“ с надписью в цвет украинского флага: „Переходи на темную сторону. Доминируй или умри“. Доминировать у клоуна не получилось. Остается вариант с цифровой мумией. ССаныч вляпался по полной», — язвительно написала Захарова.
Она добавила, что показанные в видео технологии в дальнейшем позволят британцам записывать от имени Зеленского любые видео и «использовать этот аватар даже без согласия донора».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к народу на самом деле «записывает» его голограмма, которую можно уменьшать и увеличивать в размерах, а также подставлять под нее любой фон.
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