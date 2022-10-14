В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 213

В ряде городов провели эвакуацию. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Фото, видео: Владимир Смирнов / ТАСС; 5-tv.ru

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Утро для жителей восточных регионов России началось с землетрясения. Как сообщает МЧС Иркутской области, эпицентр находился в акватории озера Байкал. Магнитуда составила от 5 до 5,7. Магнитуда в эпицентре — 7,9.

По данным МЧС, сейсмособытие с последующими афтершоками было зафиксировано в 8:54.

Землетрясение ощутили в Иркутске, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах.

В Главном управлении МЧС России по Иркутской области развернут оперативный штаб для взаимодействия с едиными дежурными диспетчерскими службами районов. Мобильные группы проверяют жилые дома.

Подземные толчки, в первую очередь испугали учащихся. Все вузы и школы региона, где чувствовалось землетрясение, вывели школьников и студентов из зданий.

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