«Логистику врага множим на ноль»: уничтожены четыре сухогруза, которые использовались ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 Сикер».

ВС РФ поразили четыре сухогруза ВСУ — видео

Фото: © РИА Новости

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Российские военные поразили четыре сухогруза, перевозивших грузы для ВСУ

Российские военные поразили четыре сухогруза, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Морскую логистику врага множим на ноль», — говорится в сообщении.

Удары по судам с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» были нанесены в порту Черноморска, а также в акваториях Бугского лимана и Черного моря.

В этот же день российские военные с помощью беспилотника поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. По данным Минобороны РФ, его использовали для переброски войск и логистики грузов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия объявила об усилении ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины после слов главы киевского режима Владимира Зеленского об увеличении атак на российские НПЗ.

В Минобороны России назвали это ответом на действия украинской стороны и напомнили об ударах по Москве и Белгороду, а также попытках сорвать выборы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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