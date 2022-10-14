Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ

Первые аналогичные меры были приняты еще в феврале 2022.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент временно ограничены перелеты в аэропорты Анапа, Брянск, Геленджик, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Воронеж, Краснодар, Липецк и Элиста.

Режим ограничения полетов в южной части нашей страны действует с 24 февраля. В этот день российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России по защите Донбасса. ВСУ с большей силой стали обстреливать ЛНР и ДНР, поэтому наша страна решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru показывал эпичное видео битвы дронов в небе Донбасса.