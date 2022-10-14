Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга РФ до 22 октября

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Первые аналогичные меры были приняты еще в феврале 2022.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах в южной и центральной частях России до 22 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

На данный момент временно ограничены перелеты в аэропорты Анапа, Брянск, Геленджик, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Воронеж, Краснодар, Липецк и Элиста. 

Режим ограничения полетов в южной части нашей страны действует с 24 февраля. В этот день российский лидер Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России по защите Донбасса. ВСУ с большей силой стали обстреливать ЛНР и ДНР, поэтому наша страна решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru показывал эпичное видео битвы дронов в небе Донбасса.

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