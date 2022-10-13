Подставился и упал: эпичное видео битвы дронов в небе Донбасса
Опубликовано видео поединка российского и украинского беспилотников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfram Steinberg; 5-tv.ru
Боевая ситуация прояснила, чьи коптеры сильнее, а операторы — профессиональнее.
В сети появились кадры из Донбасса, которые уже называют не иначе как война машин. Российский коптер снял на видео, как его пытался протаранить украинский беспилотник, но потерпел поражение.
Вместо того, чтобы напасть сверху и сломать винты, дрон неонацистов зачем-то подставил свои и в итоге рухнул на землю.
Ну а для тех, кто до сих пор сомневается, что у России есть годные беспилотники, опубликовало видео Минобороны. На нем наш «Ланцет» эффектно уничтожает украинский джип. Беспилотник-камикадзе на огромной скорости спикировал на автомобиль, оставив отряд противника без средства передвижения.
- 14 окт
- Более 170 боевиков уничтожили ВС России в районе Николаева
- 14 окт
- Задержанный в Херсонской области пособник ВСУ раскаялся и зауважал русскую армию
- 14 окт
- В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска
- 14 окт
- Забудьте про Starlink: Илон Маск последовал совету обматерившего его экс-посла Украины
- 14 окт
- Компания Danone окончательно уходит из России
- 14 окт
- Глава МИД Украины объяснил, чем завершится конфликт с Россией
- 14 окт
- Под надежной охраной: что происходит в самом сердце Запорожской АЭС
- 14 окт
- За слова не отвечал: ЕС возмутила позиция Борреля насчет угроз России
- 14 окт
- Европу ждет кошмарное будущее из-за потакания интересам США
- 14 окт
- До связи! Илон Маск намерен отключить интернет на Украине «за неуплату»
Читайте также
70%
-0.27 62.59
0.24
Нашли ошибку?