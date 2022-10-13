Подставился и упал: эпичное видео битвы дронов в небе Донбасса

Боевая ситуация прояснила, чьи коптеры сильнее, а операторы — профессиональнее.

В сети появились кадры из Донбасса, которые уже называют не иначе как война машин. Российский коптер снял на видео, как его пытался протаранить украинский беспилотник, но потерпел поражение.

Вместо того, чтобы напасть сверху и сломать винты, дрон неонацистов зачем-то подставил свои и в итоге рухнул на землю.

Ну а для тех, кто до сих пор сомневается, что у России есть годные беспилотники, опубликовало видео Минобороны. На нем наш «Ланцет» эффектно уничтожает украинский джип. Беспилотник-камикадзе на огромной скорости спикировал на автомобиль, оставив отряд противника без средства передвижения.