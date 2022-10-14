Владельцам iPhone вернули все сервисы ВКонтакте

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Появились приложения так же внезапно, как и исчезли.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thiago Prudencio; 5-tv.ru

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Владельцам iPhone вернули все сервисы Вконтакте. Приложения и обновления снова доступны в AppStore. Причем появились они также внезапно, как и исчезли — без объяснения причин.

Напомню, сервисы отсутствовали с конца сентября. Теперь же россияне с гаджетами на IOS снова могут слушать музыку и смотреть клипы, и пользоваться мессенджером. Сообщает пресс-служба IT-компании. Однако сервисы Mail.ru, Домклик и Юла в магазине приложений по-прежнему недоступны.

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