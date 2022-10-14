Компания Danone окончательно уходит из России
Сегодня в стране сосредоточено 18 предприятий этого бренда, которые выпускают молочную продукцию под самыми известными марками.
Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack
Крупнейший производитель молочной продукции — компания Danone — объявила об окончательном уходе с российского рынка и передаче бизнеса Essential Dairy And Planted-Based. Об этом говорится на официальном сайте компании.
«Сегодня компания Danone объявила о решении начать процесс передачи эффективного контроля над своим бизнесом Essential Dairy and Plant-based (EDP) в России», — отмечается в релизе.
В компании подчеркнули, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности бизнеса на местном уровне — для сотрудников, потребителей и партнеров.
«За первые девять месяцев 2022 года бизнес EDP в России составил около 5% чистых продаж Danone и внес разбавляющий вклад в рост сопоставимых продаж Danone и повторяющуюся операционную маржу. Сделка может привести к списанию до 1 млрд евро», — уточнили в пресс-службе.
В материале поясняется, что после закрытия сделка приведет к деконсолидации бизнеса EDP в России.
Danone — французская продовольственная компания, лидер по производству молочных продуктов мире. Только в России было сосредоточено 18 предприятий, представляя такие бренды, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Bio Баланс», «Даниссимо». Более того, компания известна как крупнейший производитель детского питания — «Малютка», Nutrilon и многие другие.
После начала спецоперации Danone приняла решение приостановить в РФ инвестиционные проекты, при этом планировала сохранить производство молочной продукции и детского питания. Месяцем позже в Россию прекратили импорт поставки минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Москва помогает предприятиям выжить в суровые времена.
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