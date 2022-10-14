Система противовоздушной обороны сработала в Мариуполе. Власти города заявили о двух сбитых ракетах, запущенных Вооруженными силами Украины. В соцсетях и Telegram-каналах появились первые кадры с места событий.

Детали случившегося уточняются. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.