Юная ростовчанка чуть не отрубила голову сопернице после скандала

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 71

За жизнь потерпевшей борются местные врачи. Ей проломили череп, лоб и скулы, имеются многочисленные гематомы.

Юная ростовчанка чуть не отрубила голову сопернице после скандала

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

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В Ростове конфликт двух девушек едва не стоил головы одной из них. Местная жительница повторила бы участь старухи-процентщицы, которую студент Раскольников лишил жизни при помощи топора.

Как стало известно 5-tv.ru, 17-летняя обидчица, как и герой Достоевского, тоже заранее подготовилась к преступлению и пришла на встречу с соперницей вооруженная топором и, видимо, злостью. Но, к счастью, довести коварный план до ума ей не удалось, однако легко пострадавшая не отделалась.

В результате удара 19-летняя девушка госпитализирована в больницу с открытой проникающей черепно-мозговой травмой. Кроме этого, обидчица проломила ей лоб и скулы.

Сейчас в обстоятельствах происшедшего разбираются правоохранители. Сообщается, что мера пресечения в отношении юной злоумышленницы не избиралась. Также известно, что инцидент случился на фоне личных неприязненных отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти 12-летней школьницы в Костроме, которую мог, по версии следствия, лишить ее одноклассник с помощью ножа-бабочки, а в Краснодарском крае женщина убила отца и скрывала его останки у себя на участке, закопав их на глубине в 50 метров.

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