В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Украинские СМИ сообщают о воющих сиренах и предупреждениях.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ и власти регионов сообщают о воющих сиренах и предупреждениях.
Отмечается, что тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях, в Черниговской и Сумской областях. В центральных регионах Украины также сообщают о сиренах и предупреждениях. По имеющимся данным, они звучат в Кировоградской и Днепропетровской областях.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Читайте также
70%
-0.27 62.59
0.24
Нашли ошибку?