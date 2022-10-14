Вылез глаз и отнялась рука: как Елена Кондулайнен выживает после инсульта

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 5 052

Елена Кондулайнен рассказала, что после инсульта у нее вылез глаз и отнялась рука

Вылез глаз и отнялась рука: как Елена Кондулайнен выживает после инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам артистки, после перенесенного недуга изначально она даже не помнила свое имя и родных сыновей.

Актриса Елена Кондулайнен впервые дала интервью после инсульта, который она пережила в 2020 году. Артистка поведала, что была на грани жизни и смерти, когда ей неожиданно стало плохо. В больницу ее госпитализировали в ужасном состоянии, после чего последовали три дня комы и два года восстановления.

Она рассказала, что все произошло во время встречи с друзьями. Она сидела и общалась с друзьями, как вдруг кто-то встал и пошел за ее спиной. Елена оглянулась на человека, а после этого тело онемело, двигаться было невозможно.

По словам советской актрисы, она не помнила, что у нее есть сыновья, как ее зовут. После случившегося память к ней возвращалась 1,5 года. Были проблемы с речью из-за несмыкания связок. Кондулайнен отметила, что за то время, что она провела в больнице, увидела очень много горя.

После лечения она восстанавливалась дома. Актриса не могла даже стоять. Кондулайнен наняла лучших врачей и стала ежедневно заниматься с неврологами, специалистами по спорту и другими медицинскими работниками.

«Меня выхаживали мои сыновья и брат. Сын меня носил на руках в ванну. Ты ничего не можешь делать. Такое чувство, что все органы перепутались. Горечь во рту была год, я ела, потому что есть надо», — сказала она в интервью телеведущему Андрею Малахову.

Также инсульт сказался на внешности актрисы. Она чувствовала себя некрасивой, у нее неожиданно вылез один глаз, с котором она некоторое время не могла ничего поделать. Кроме того, у нее отнялась правая сторона. Кондулайнен до конца не восстановилась, так что ей пришлось научиться писать левой рукой.

Актриса считает, что ее болезнь — знак. Так что теперь ежедневно она молится Богу и просит прощения. Также знаменитость стала вставать в шесть утра, ложиться спать после 19 часов, правильно питаться и продолжает делать упражнения.

Как ранее писал 5-tv.ru, Елена Кондулайнен призналась, что чувствовала себя «овощем» после инсульта.

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