Новая избранница Молочникова: ради кого режиссер бросил Екатерину Варнаву

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 298

Александр Молочников после развода с Варнавой закрутил роман с бывшей женой депутата Сергея Капкова Софьей

Новая избранница Молочникова: ради кого режиссер бросил Екатерину Варнаву

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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После разрыва с актрисой Молочников улетел в США и закрутил роман. Кто она — новая любовь?

Бывший супруг Екатерины Варнавы российский режиссер Александр Молочников после их разрыва со звездой улетел в США. В сети появились слухи, что там он закрутил новый роман. Избранницей Молочникова стала экс-супруга депутата Сергея Капкова Софья.

Новоиспеченную пару заметили счастливыми и влюбленными, когда они прогуливались по Нью-Йорку. Очевидцы уточнили, что влюбленные попались им недалеко от Центрального парка, пара то и дело обнималась.

Софья Капкова — журналистка и режиссер. В России она работала на федеральных каналах, была шеф-редактором дневных и вечерних новостей. У нее в жизни было два официальных брака. Первый — с политиком Дмитрием Гудковым, второй — с депутатом Сергеем Капковым, чью фамилию она носит по сей день. Закончится ли новый роман третьим браком, остается только догадываться. Пара не давала официальных подтверждений своих отношений.

Молочников состоял в браке с Екатериной Варнавой всего несколько месяцев. Их роман оказался ярким и скоротечным. По словам Молочникова, с Варнавой они разошлись мирно, но причину развода он раскрывать не хочет, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-каналы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак обвинила Молочникова в подлости за раскрытие деталей интимной жизни с Варнавой.

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