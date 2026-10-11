«Слышу, как деревья разговаривают»: Охлобыстин о прогулках в лесу

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 41 0

Артист обожает проводить время на природе.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Актер Иван Охлобыстин: мне кажется, что я слышу, как деревья разговаривают

Актер Иван Охлобыстин обожает проводить время на природе. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о потерянном времени», в котором сыграл одну из главных ролей.

Особое внимание артист уделяет прогулкам по лесу.

«Я обожаю лес. Горы, море — прекрасно, красиво. Но лес — это (совсем другое. — Прим.ред.) <…>. Мне кажется, что я слышу, как деревья разговаривают. Во всяком случае, я точно понимаю, чего они хотят», — сказал Иван Охлобыстин, отметив, что у него очень особенное отношение к природе.

В лесу артист проводит время в одиночестве, молится, размышляет о жизни и придумывает новые произведения.

Также в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru Иван Охлобыстин признался, что бросил пить алкоголь. По его словам, эти перемены произошли сравнительно недавно, однако он уже заметил, насколько лучше стал себя чувствовать. Тем не менее Охлобыстин признался: он может вновь вернуться к пагубной привычке.

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