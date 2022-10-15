Настасья Самбурская пожаловалась на плохое самочувствие: «Я дико заболела»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 242

Актриса Самбурская пожаловалась на плохое самочувствие и высокую температуру

Настасья Самбурская пожаловалась на плохое самочувствие: «Я дико заболела»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса не впервые сообщает о проблемах со здоровьем: то травмы, то выпадение волос, то коронавирус. Новый недуг принес новые неожиданные и крайне неприятные симптомы.

Актриса Настасья Самбурская пожаловалась своим поклонникам на плохое самочувствие. О недуге, внезапно ее поразившем, звезда сериала «Универ» рассказала в личном блоге. Дважды перенесшая коронавирусную инфекцию артистка в растерянности — ПЦР-тесты отрицательные. При этом к уже «привычным» симптомам добавились новые.

«Я дико заболела. Пришла с работы где-то часов в шесть-семь вечера. До сих пор лежу на диване. Сделала два теста, и они отрицательные. Температура повышена, чего со мной практически не бывает, только при двух ковидах за последние пятнадцать лет. Вообще не могу даже элементарно пойти умыться и выпить таблетки», — поделилась Самбурская.

Актриса не в первый раз сообщает фанатам о проблемах со здоровьем. Так, летом она получила травму во время тренировки, «заклинило спину». Само не прошло, и актрисе пришлось обращаться за помощью к медикам. Позже торжественно объявила в блоге, что ее «починили».

Весной Самбурская рассказала, что теряет волосы из-за анемии. Артистка отметила, что это самое безобидное последствие недуга, о других даже говорить не стала. По словам знаменитости, причиной беды стала самонадеянность. Она сама себе поставила диагноз, назначила лечение, после чего пришлось бороться с побочными эффектами. Подписчиков Самбурская настойчиво призвала не повторять ее ошибку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с приходом осени многие знаменитости стали сообщать об ухудшившемся самочувствии. Например, певица Ваенга слегла совершенно внезапно, из-за чего перенесла концертный тур.

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