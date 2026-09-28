Брутян проверила телефон Прилучного и нашла неприличную переписку
Она не оставила супруга актера равнодушной.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Зепюр Брутян подсмотрела переписку Павла Прилучного с ИИ
Актриса Зепюр Брутян проверила переписку своего мужа и коллеги Павла Прилучного с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.
Брутян выложила снимок с шутливой перепиской ее супруга с нейросетью. Актер решил вспомнить стишки-дразнилки и попросил систему сказать слово «май». Когда программа выполнила просьбу Прилучного, он ответил ей в рифму строчкой с не очень приятным содержанием. Артист пообещал «пукнуть».
Но нейросеть оказалась не так проста, и написала колкий ответ, заявив, что для того, чтобы ловить газы, существуют вытяжки, а она предназначена для другого.
«Когда решила подглядеть, о чем мой муж общается с ИИ», — написала Брутян.
Она также сопроводила свой комментарий смайликами, в том числе изображением «рука-лицо».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян произошло пополнение. Звездная пара взяла щенка породы мини-мальтипу. Знаменитости отметили, что это девочка, которую они долго ждали.
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