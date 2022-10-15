🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 октября, Луна в Близнецах, а вечером переходит в знак Рака. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами.

♈ Овен

Не обязательно должно быть что-то одно. Возможно, есть путь между двух огней. Возможно, есть способ найти решение, учитывающее обе точки зрения. Не заставляйте себя верить в то, что не соответствует действительности. Оставьте место для чужого мнения, чтобы поделиться своей версией истории. Более того, работа в одной команде поможет найти множество решений.

Космический совет: начните содержательный разговор.

♉ Телец

Что ты желаешь от этих отношений? Каким вы видите ваше совместное будущее? Сегодня вас просят сесть за руль своей жизни и сделать шаг навстречу тому будущему, которого вы желаете. Помните, говоря «да» тому, что соответствует вашей мечте, вам придется сказать «нет» тому, что не соответствует, и это нормально.

Космический совет: выбирайте правильно, чему говорить «да», а чему — «нет».

♊ Близнецы

Отпустите напряжение между тем, что вы хотите, и тем, что мир хочет для вас. Существует божественный план. И сегодня вас просят доверять ему. Чем больше вы отпускаете свое ложное чувство контроля, тем легче будет Вселенной изменить для вас некоторые обстоятельства.

Космический совет: вас просят доверять происходящему.

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♋ Рак

Не нужно торопиться к финишу. Вы также не должны зацикливаться на том, «что» и «почему» происходит в вашей жизни. Позвольте вещам осуществиться в нужное время. Со своей стороны, продолжайте работать и заниматься тем, чем вы больше всего увлечены. И все сложится в вашу пользу.

Космический совет: продолжайте работать.

♌ Лев

В некоторые дни вы чувствуете, что почувствовали все, что только можно было почувствовать. В другие дни вы понимаете, что есть еще немного слез. Доверьтесь себе, чтобы в нужный момент очиститься от грязи и боли. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, замените «ожидания» на «принятие».

Космический совет: доверьтесь себе.

♍ Дева

Сегодня вы чувствуете себя самым смелым, самым жизнерадостным. Вы готовы захватить мир. Вы готовы сделать все возможное, чтобы добраться до вершины. И другие вас поддержат в любых начинаниях.

Космический совет: вы чувствуете себя самым смелым.

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♎ Весы

По правде говоря, вы просто хотите взять передышку. Вы хотите свернуться калачиком на диване, обниматься со своими пушистыми друзьями, слушать любимые песни и наблюдать за происходящим из окна. Так много изменилось за последний год. Позвольте себе никуда не выходить и разберитесь в себе.

Космический совет: вы просто хотите взять передышку.

♏ Скорпион

То, что должно быть вашим, найдет путь к вашему берегу. А то, что вам не должно принадлежать, без сомнения, у вас отнимут. Но сейчас вы находитесь в состоянии глубокой капитуляции. Вы наигрались в эти игры, с вас хватит. Вы больше не чувствуете необходимости контролировать результат того, что вы создаете. Но максимальная пассивность откроет вам только новые возможности.

Космический совет: вы больше не чувствуете необходимости участвовать в игре.

♐ Стрелец

Идеальное время никогда не наступит. Нет никакого руководства, которое могло бы подготовить вас к испытаниям, которые жизнь вот-вот бросит вам навстречу. Вам просто нужно довериться своей интуиции.

Космический совет: отбросьте осторожность.

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♑ Козерог

Вы чувствуете, что отдали все, что могли, и ничего не получили взамен. Это урок. Вам нужно понять, как и где нужно быть более разборчивым со своим временем и энергией.

Космический совет: ваше время и энергия — ваша валюта.

♒ Водолей

У путешествия по течению тоже есть свои ограничения. И если вы не понимаете, где они стоят и как ориентироваться в данной ситуации, спросите у других. Как ни странно, вам также нужно поддаться своим страхам. Это позволит вам понять их природу и преодолеть фобии.

Космический совет: попытайтесь разобраться в том, что происходит.

♊ Рыбы

Вы больше созвучны с космосом, чем окружающие. Вы часто используете свои экстрасенсорные способности для себя и окружающих. Но вам не обязательно верить всему, что говорит вам ваша интуиция. Со временем вы начинаете перемешивать сигналы и помехи. Поэтому очень важно отложить принятие некоторых важных решений, если у вас есть такая возможность.

Космический совет: научитесь отличать интуицию от паранойи.

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