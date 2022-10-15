Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл тайну маньяка: убийств может быть больше

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 11 813

Следователь Исса Костоев допустил нераскрытые убийства маньяка Чикатило

Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл тайну маньяка: убийств может быть больше

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Правоохранитель подметил, что заставить преступника говорить было сложно, но помогло одно обстоятельство.

У маньяка Андрея Чикатило могли остаться нераскрытые эпизоды. Об этом рассказал бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев. Именно его группа задержала убийцу. По мнению Костоева, преступник рассказал все, о чем помнил, но в теории можно допустить, что могли быть еще два трупа.

«Скорее всего, в Шахтах. Там у Чикатило было больше всего убийств, и местную милицию на особый контроль взяли в Москве», — приводит слова Костоева Lenta.ru.

Он добавил, что на рубеже 80–90-х годов шахтинские правоохранители старались избавляться от всех безвестных останков. Дело Чикатило стало последним у Костоева. В 2019-м следователь раскрыл подробности о маньяке. Мужчина подчеркивал, что разговорить потрошителя было непросто в силу отсутствия веских доказательств. Однако потом выяснилось, что в местах преступлений убийца бывал в командировках. Это обстоятельство и заставило Чикатило говорить. Всего было доказано 53 эпизода, но маньяк взял на себя 56.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто из маньяков Ростовской области вошел в «Треугольник смерти».

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