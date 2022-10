Недоглядел: врач назвал опасные и часто игнорируемые симптомы болезней сердца

Профессор Университета в Нью-Мексико уверен, что многих проблем с сердечной мышцей можно избежать благодаря своевременному обращению к врачу.

Ишемическую болезнь сердца выдают несколько разных симптомов. Об этом рассказал профессор Университета в Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани в беседе с изданием Eat This, Not That!

Первый и самый явный признак, по его словам, это боли в груди. Они могут проявиться не только в качестве неприятных физических ощущений, но и как дискомфорт или чувство стеснения, тяжести. Здоровье пациента при этом сильно ухудшается во время стресса или напряженного состояния.

«Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь», — отметил он.

Другим индикатором ишемической болезни сердца Хубчандани назвал дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела. Однако неприятное чувство порой происходит не только в области сердца: о проблемах могут свидетельствовать боли в плече, животе, руке, спине, шее и даже челюсти — именно туда по нервной системе нередко отдаются болевые ощущения органа.

По его словам, людьми часто игнорируется одышка и затрудненное дыхание, при том, что — это один из основных симптомов болезней сердца. К наименее явным проявлениям болезни врач отнес изжогу и расстройство желудка. Все эти осложнения сопутствуют ишемической болезни сердца и действуют вместе с ней, поэтому их наличие дает серьезный повод обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа единственная группа крови, носителям которой грозят проблемы с сердцем.