Киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS

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Евгения Романова
Евгения Романова 768 0

Соответствующую информацию опубликовал глава движения «Мы вместе с Россией».

Киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением ракет оперативно-тактических дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ночью боевики ВСУ нанесли ракетный удар по Республике Крым… По предварительным данным, ЗеРейх применил для удара по мирному полуострову несколько баллистических ракет ATACMS», — написал он.

Рогов также сообщил, что система противовоздушной обороны «отработала на отлично» над Джанкоем и Симферополем. Перед этим, добавил глава движения, на полуострове была объявлена тревога и перекрыт Крымский мост.

Прежде стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Транш был осуществлен в последние недели. Впервые боевики киевского режима применили эти ракеты утром 17 апреля.

В Вашингтоне уверяли, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по территории России. Однако наш посол в США Анатолий Антонов назвал эти обещания ложью.

По его словам, в Белом доме закрывают глаза на очевидные преступления Украины. Позднее в США даже допустили использование ВСУ ракет для ударов по Крыму. Это якобы нужно для «усиления давления на полуостров», считают в Пентагоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти КНДР предрекли США поражение на Украине. Как подчеркнули в Минобороны Северной Кореи, поставки ракет ATACMS не повлияют на ход украинского конфликта. В Пхеньяне уверены, что невозможно победить героическую армию России.

Тем временем Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тема:
Спецоперация
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