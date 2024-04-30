Без компенсации: что делать, если вас заставляют работать в праздники

Для начала попробуйте договориться с работодателем. Если слова не помогут, существуют и другие рычаги.

Если начальник настаивает на том, чтобы вы работали в выходные праздничные дни, но не гарантирует предоставить за это соответствующую компенсацию — обратитесь к вашему трудовому или коллективному договору и проверьте, прописаны ли там положения, касающиеся работы в праздники. Если соответствующих пунктов нет, то ваш работодатель нарушает трудовое право, а вы можете обратиться в суд.

Тем не менее, пишет Газета.ру со ссылкой на адвоката Ольгу Лапину, для начала нужно попытаться решить проблему в ходе диалога с работодателем. Если же договориться о законной компенсации не получилось, а за неявку на работу вам поставили прогул, вы можете обратиться в суд и оспорить такое решение.

При составлении иска важно уточнить все необходимые аргументы и определить суть требований, а также предоставить всевозможные доказательства: документы, свидетельские показания, корреспонденцию и другие. Важно помнить, что соблюдение трудового договора — прерогатива работника.

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