Корреспондент «Известий» попал под обстрел в районе Бахмута в ДНР

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 332

Денис Кулага получил контузию в результате подрыва противопехотной мины.

Корреспондент «Известий» попал под обстрел в районе Бахмута в ДНР

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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Корреспондент и оператор «Известий» попали под обстрел в районе Бахмута в ДНР. Денис Кулага — журналист — получил контузию в результате подрыва противопехотной мины. Его оператор не пострадал.

По официальным данным, ЧП произошло, когда грузовик «Урал», перевозивший съемочную группу, внезапно попал под атаку ВСУ. Машина резко сдала назад и налетела на противопехотную мину.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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