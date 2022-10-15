Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек

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Игорь Рязов
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Террористы открыли огонь по добровольцам во время занятий.

Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек

Фото: Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Двое террористов открыли огонь по добровольцам на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, в результате теракта погибли 11 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На полигоне в Белгородской области на занятиях с добровольцами террористы обстреляли личный состав подразделения. 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что террористы были уничтожены ответным огнем. На месте теракта работают сотрудники экстренных служб.

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