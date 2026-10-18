Андрей Губин раскрыл секрет счастья

Губин: только общение с красивыми девушками делает меня счастливым

Общение с красивыми девушками — единственное, что делает певца Андрея Губина счастливым. Об этом артист заявил 5-tv.ru на презентации бойз-бенда «Жара».

«Что меня делает счастливым? В данный момент — только общение с красивыми девушками», — сказал он.

Корреспондент спросила, дает ли ему радость работа над бойз-бендом, в ответ на что артист пошутил, что одно связано с другим, ведь он «включает „Жару“ и девчонки приезжают».

Однако, по словам певца, для полного счастья ему не хватает здоровья.

«Здоровье, миленькая», — ответил он на вопрос о том, что нужно для постоянного счастья.

Ранее певец сдал медицинские анализы на онкологические заболевания и гепатиты. Результаты отрицательные, однако Губин все еще страдает от своего старого недуга — прозопалгии лица. Эта болезнь сопровождается мучительными болями, а в старости Андрей боится быть разбит параличом, поэтому копит деньги на сиделок и врачей.

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