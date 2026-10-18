Netflix зарегистрировал в России товарный знак до 2036 года

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 28 0

Регистрация охватывает одежду, игрушки и развлекательные услуги, но о возвращении сервиса официально не объявляли.

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Fuller

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Американский стриминговый сервис Netflix зарегистрировал товарный знак в России. Информация об этом опубликована 18 октября в реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявку направили из США в апреле 2026 года. Роспатент одобрил ее в октябре, срок действия регистрации установлен до 2036 года.

Перечень товаров и услуг включает канцелярию, аксессуары, посуду, одежду и игрушки. Также регистрация распространяется на образовательные и развлекательные услуги. При этом официальных сообщений о возобновлении работы самого стримингового сервиса в России не поступало.

В октябре товарные знаки в России зарегистрировала и американская киностудия Warner Bros. Речь идет о названиях Hogwarts и Hogwarts Legacy, связанных со вселенной «Гарри Поттера». Заявки поступили из США в феврале и марте 2026 года.

Регистрация Hogwarts охватывает пять классов Международной классификации товаров и услуг. Среди них — программное обеспечение для видеоигр, изделия из бумаги и картона, одежда, игрушки, а также обучение и досуг.

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