Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Режиссер не стал осуждать певицу, поскольку подобного поступка ожидал бы от своей супруги.

Вновь сбежавшая из России и назвавшая «холопами и рабами» россиян певица Алла Пугачева нарвалась на шквал критики. Многие артистку осудили, однако кинорежиссер Егор Кончаловский не так категоричен по отношению к исполнительнице. Он с пониманием отнесся к отъезду знаменитости, отметив, что это было весьма ожидаемо.

«Алла Борисовна, действительно, эпоха, при которой жил Леонид Брежнев. По — человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал», — смеясь, объяснил Кончаловский в беседе с KP.RU.

Режиссер Егор Кончаловский. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Егор Кончаловский при этом считает, что к ее мужу, юмористу Максиму Галкину* приковано слишком много внимания. Все из-за его антироссийских высказываний после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

«В горячке нынешнего времени сильно преувеличена роль господина Галкина», — добавил кинорежиссер.

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри и своим мужем покинула Россию еще в феврале этого года. Максим Галкин* открыто выступил против России и оскорблял жителей, которые поддерживают спецоперацию РФ на Украине. Ближе к сентябрю Пугачева вернулась в Москву с детьми.

К тому времени Минюст РФ внес Галкина* в список иностранных агентов. Алла Борисовна попросила признать и ее иноагентом вслед за супругом, после чего снова покинула страну, обосновавшись в Израиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может вскоре стать обладателем роскошного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.