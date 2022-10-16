Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами

Телеведущая старается совмещать материнские обязанности и работу.

Телеведущая Регина Тодоренко показала публике, как она кормит грудью трехмесячного сына Мирослава. Сейчас знаменитости приходится совмещать работу и материнские обязанности: Тодоренко взяла малыша на съемки шоу «Ледниковый период» и сняла на видео, как кормит его грудью.

«Моя поддержка и опора — семья!» — кратко подписала видео Тодоренко, опубликованное в Telegram-канале.

В тот момент навестить Тодоренко приехали ее муж, певец Влад Топалов и их трехлетний сын Михаил. В тот момент телеведущая сидела на трибуне и кормила Мирослава, набросив на себя накидку.

Отметим, что Мирослав родился в присутствии маленького Миши, что возмутило общественность. Об этом рассказывала сама Тодоренко, признавшись, что она мечтала именно о таких родах: чтобы все члены семьи были рядом. Позже психолог рассказала, что присутствие при родах могло нанести серьезную травму сыну Регины Тодоренко, ведь после пережитого он отказывался от материнских объятий.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядит живот Регины Тодоренко после вторых родов.