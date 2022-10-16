Терпение лопнуло: новый этап спецоперации заставит Киев принять неизбежное

Начался новый этап специальной военной операции: Москва перестала рассчитывать не только на благородство Киева, но и на его на чувство самосохранения. И всю неделю наносятся удары по объектам инфраструктуры: узлам связи и энергетики. Россия все эти месяцы проявляла известное терпение, избегала в ответ даже на самые дикие провокации атаковать не только военные объекты. Хотя любой армейский стратег объяснит, что скорейшей победы проще добиться не уничтожением вооруженных сил противника, но и лишением их возможности воевать — оставив без связи, топлива, боекомплекта.

Чашу терпения переполнила череда терактов, совершенных спецслужбами Украины. Последний из них — это взрыв на Крымском мосту. Когда в воскресенье глава Следственного комитета Александр Бастрыкин докладывал, выявлен ли киевский след, по лицу президента было понятно, что ответ будет серьезным. В понедельник он прозвучал.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России, ответы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — сказал Владимир Путин.

Очевидно, что организовать такое масштабное применение высокоточных ракет за один или два дня - нереально. Значит, у Генштаба этот вариант был разработан, но как один из вариантов развития действий.

Судя по тому, что все не закончилось одним днем, — это не месть за Крымский мост, а начало нового этапа. После взрыва на мосту Москва дает Киеву понять, что предстоит пройти все стадии принятия неизбежного: шок, гнев, торг, депрессию и принятие. Пока команда Зеленского где-то между шоком и гневом. До стадии «торг» за неделю не дошли, что констатировал в пятницу российский президент.

«Из, по-моему, 29 объектов семь не было поражено так, как это планировало Министерство обороны, но они их добирают, эти объекты, постепенно. Нет необходимости в массированных ударах, во всяком случае, сейчас — пока. Ну а там видно будет», — заявил глава государства.

Тем временем Киев продолжает провокации. Усилились обстрелы Белгородской области, а некоторые снаряды пробивают даже систему ПВО самого Белгорода, который в 40 километрах от границы. Очевидно, используется дальнобойное западное оружие. В области решено досрочно отпустить школьников на каникулы.