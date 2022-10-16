Стало известно, как сейчас живут родители и вдова Дмитрия Хворостовского

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 739

Адвокат Астахов рассказал, как сейчас живут родители и вдова Хворостовского

Стало известно, как сейчас живут родители и вдова Дмитрия Хворостовского

Фото: Григорий Питерский / ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Оперного певца не стало в 2017 году — все из-за опухоли в мозгу.

Адвокат Павел Астахов рассказал о жизни родителей и вдовы оперного певца Дмитрия Хворостовского в беседе с aif.ru. Он старается поддерживать связь с родственниками покойного артиста, оказывая им посильную помощь.

«Когда что-то нужно, мы рядом. И они это прекрасно знают. Но как Дима в свое время не хотел принимать помощь, так и родители его немного строптивые», — пояснил Астахов.

Астахов вместе с худруком театра «Геликон-Опера» Дмитрием Бертманом убеждал отца Хворостовского помочь с лечением глаз, однако «навязывать помощь оказалось очень сложно». С бывшей женой оперной звезды Павел общается еще меньше: женщина живет с двумя детьми в Лондоне.

«У нее своя жизнь. Тем не менее мы переписываемся, „видимся“ в соцсетях, поздравляем друг друга с праздниками, следим за успехами детей», — добавил экс-ведущий программы «Час суда».

Хворостовский-старший недавно комментировал, что им с супругой помогают люди, принося еду. Также сало известно, что родителям умершего певца помогает некий врач, который следит за их здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как живут родители оперного певца Дмитрия Хворостовского.

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