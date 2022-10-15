«Мы стали ветхие»: как живут родители оперного певца Дмитрия Хворостовского
Отец певца Дмитрия Хворостовского рассказал о жизни после смерти сына
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Звезде в этом году могло бы исполниться 60 лет. Он умер от опухоли мозга.
О том, как живет после смерти сына оперного певца Дмитрия Хворостовского рассказал его отец Александр Хворостовский в интервью KP.RU.
«Мы стали ветхие, 86 и 84 года, падаем болезненно, травматично, ходим с болью, встаем с болью. Я обычно просыпаюсь часа в три ночи, и больше не могу уснуть. По хозяйству хлопочет Людмила Петровна, и стирает сама, машинка старая, все на нервах. Иногда добрые люди приносят готовую еду, а так сами. Со старшими внуками нет общения», — сказал Александр Степанович.
Также Хворостовский-старший добавил, что их навещает младшая внучка Нина, приезжая ненадолго, раз в две недели. К слову, она поет и играет на гитаре, а внук Максим часто звонит.
Рассказала о жизни пожилой семьи и заведующая экспозиционно-выставочным отделом Красноярского музея Яна Стародубцева. По ее словам, у родителей почившей звезды нету помощников. В частности, Людмила Петровна не любит чужих людей в доме.
«Уговариваем. Убеждаем. Пока единственное, на что они согласились — на врача, который следит за их здоровьем», — пояснила Стародубцева.
В этом году Дмитрию Хворостовскому исполнилось бы 60 лет. Его не стало в ноябре 2017 года. Исполнитель боролся с опухолью мозга. Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем начала встречаться вдова Хворостовского.
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