Опубликовано видео с последствиями удара по администрации Донецка

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 16 952

Утром 16 октября было зафиксировано прямое попадание снаряда по зданию городской мэрии. Выбиты стекла, сгорели автомобили.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевики ВСУ нанесли удар по здании администрации Донецка утром 16 октября. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с последствиями атаки.

На кадрах, сделанных внутри здания, видно разбросанные повсюду обломки и фрагменты штукатурки, выбиты стекла. Серьезно пострадал и актовый зал. Разрушения трагично смотрятся рядом с плакатом «Галерея героев». Снаружи сгорели три стоявшие рядом со зданием администрации машины.

Подробности о происшествии рассказал глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано прямое попадание в здание администрации Донецка. Снаряд прилетел со стороны Парка кованых фигур примерно в 7:30 утра.
Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах.

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