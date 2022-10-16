Опубликовано видео с последствиями удара по администрации Донецка

Боевики ВСУ нанесли удар по здании администрации Донецка утром 16 октября. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с последствиями атаки.

На кадрах, сделанных внутри здания, видно разбросанные повсюду обломки и фрагменты штукатурки, выбиты стекла. Серьезно пострадал и актовый зал. Разрушения трагично смотрятся рядом с плакатом «Галерея героев». Снаружи сгорели три стоявшие рядом со зданием администрации машины.

Подробности о происшествии рассказал глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано прямое попадание в здание администрации Донецка. Снаряд прилетел со стороны Парка кованых фигур примерно в 7:30 утра.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах.