ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах

В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины территорий Донецкой народной республики погиб один человек. Еще шестеро пострадали. Статистику за последние сутки привели в штабе территориальной обороны ДНР.

Украинские националисты продолжают атаковать мирные регионы, недавно присоединенные к России. При этом противник использует снаряды «натовского» калибра. В отдельных областях боевики оставляют мины-лепестки, на которых рискуют подорваться и взрослые, и дети. Российские военные продолжают специальную операцию по денацификации и демилитаризации Незалежной и Донбасса. Боевики получают жесткий отпор.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СБУ угрожала россиянину убить его отца, если не устроит теракт.