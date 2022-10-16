Молодого человека насмерть придавило лифтом в Москве — фото с места трагедии

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Игорь Рязов
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Молодого человека насмерть придавило лифтом в Москве

Молодого человека насмерть придавило лифтом в Москве — фото с места трагедии

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Тело обнаружили в шахте многоквартирного жилого дома на востоке столицы. На месте происшествия работают правоохранители.

Молодого человека насмерть придавило лифтом в многоквартирном доме на востоке Москвы. Подробности происшествия стали известны 5-tv.ru.

Трагедия произошла в одном из жилых домов на Свободном проспекте. Тело обнаружили в шахте лифта. Оперативно определить личность погибшего не удалось. Возможно, это бездомный.

обнаружено тело молодого человека в шахте лифтаобнаружено тело молодого человека в шахте лифта. Фото: Telegram / Столичный СК

Источник сообщил 5-tv.ru, что мужчина отжал двери лифта на первом этаже и проник в шахту. По предварительным данным, после этого лифт поехал, человек пытался прижаться к стене, но его все равно придавило.

В главке СК РФ по Москве рассказали, что на месте происшествия работают правоохранители. Проводится доследственная проверка. Ее ход контролирует Перовская межрайонная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербруге десятки тысяч лифтов находятся в опасном аварийном состоянии.

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