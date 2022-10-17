Разрешил заработать на хлеб: что из наследия Меладзе досталось Брежневой

Композитор и автор множества хитов покинул Россию после начала спецоперации. Однако не стал лишать знаменитостей возможности получать доход.

Продюсер Константин Меладзе вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса уехал в Европу. На протяжении многих лет он создал множество хитов для отечественных исполнителей. Что теперь будет с его творческим наследием?

Оказалось, композитор не стал лишать знаменитостей возможности заработать на хлеб. Меладзе не наложил ограничений на исполнение своих песен. Об этом сообщил его бывший протеже по музыкальной группе «MBAND» Анатолий Цой.

«Костя — порядочный человек, он никогда никого не обременял контрактами и запретами. Он разрешил исполнять любые песни MBAND всем нам. Как и в случае с „ВИА Грой“ — всем составам разрешается петь любые песни. Люди до сих пор их с удовольствием слушают, тепло воспринимают на концертах, любят, поют вместе с нами», — рассказал Цой в беседе с aif.ru.

Получается, что Вера Брежнева, супруга Константина, несмотря на то, что уже давно не является участницей группы «Виа Гра», также может петь все хиты коллектива где угодно и когда угодно. Проще говоря, знаменитость без средств на существование не останется. Ведь уже не первый месяц поговаривают, что в семье Меладзе и Брежневой обстановка напряженная, и дело идет к разводу. Якобы у супругов разные политические взгляды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что песни за авторством Константина Меладзе пропали из ротации российских радиостанций.

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