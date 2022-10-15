Юлия Ефременкова отказалась ухаживать за своими новорожденными близнецами

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 129

Блогер Юлия Ефременкова сообщила о переводе новорожденных сыновей в отдельную палату

Юлия Ефременкова отказалась ухаживать за своими новорожденными близнецами

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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По словам экс-ведущей шоу «Дом-2», она устала в одиночку справляться с сыновьями, за три недели после родов забыла, что такое сон, снова страдает от головных болей.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова на время отказалась самостоятельно ухаживать за своими трехнедельными близнецами. Сыновей звезды перевели в отдельную палату. В личном блоге новоиспеченная мама призналась, что не справляется сразу с двумя малышами в одиночку. Из-за коронавирусных ограничений муж Ефременковой не может находиться рядом, а дети то одновременно плачут, то разом просят есть.

Многие подписчики осудили блогера за это проявление слабости. Именно так оценили поступок женщины другие, считающие себя более ответственными мамами. Стоит отметить, современные психологи буквально умоляют женщин принимать помощь, давать себе отдых, переключаться с забот о детях на занятия «для себя», в число которых входит и «поспать». Но строгая общественность по-прежнему не дает молодым матерям спуску.

Ефременкова, несмотря на негатив публики, честно заявила, что нуждается в передышке. К тому же близнецов она оставила не абы кому, а профессиональным медицинским специалистам.

«Я устала. Признаюсь, честно. Несмотря на то что в больнице хорошие условия, опытный медперсонал, 24/7 с детьми мне очень тяжело. Ты просто физически не можешь раздвоиться. За эти три недели я уже забыла, что такое сон. Из-за этого у меня возобновились мои постоянные головные боли», — объяснилась блогер.

Ефременкова добавила, что ее жалобы — просто последствия критического момента, это может случиться с каждым человеком. Она с нетерпением ждет выписки и возможности оказаться дома с сыновьями, где на помощь придут как минимум еще две пары рук — папины и бабушкины.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Ефременкова поделилась впечатлениями от партнерских родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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