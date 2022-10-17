Облизывающий рожок Байден взбесил американцев словами о сильной экономике США

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Президент США решил дать интервью в непринужденной обстановке, чтобы быть ближе к народу. Но получилось как всегда.

Облизывающий рожок Байден взбесил американцев словами о сильной экономике США

Фото: Reuters / KEVIN LAMARQUE

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Джо Байден, который накануне назвал политику Лиз Трасс «ошибочной», сам стал объектом насмешек и критики. Подовом стало его короткое интервью журналистам, записанное в непринужденной остановке в Портленде.

В перерывах между рабочими встречами президент США решил поесть на камеру мороженое. Поглощая рожок, он сделал очень серьезные заявления об американской экономике.

«Наша экономика чертовски сильна. Меня не волнует сила доллара. Меня беспокоит весь остальной мир», — сказал Байден. 

Это высказывание президента тут же стало у американцев мемом. В соцсетях появились сотни гневных откликов.

«Джо Байден, пока вы едите свое мороженое, жители Америки пытаются понять, что им есть и как ездить на работу. Вы ничего не сделали, чтобы остановить рост цен в продуктовых магазинах», – написал один из пользователей Twitter.

«Поедание мороженого — буквально единственное, что Байден умеет делать грамотно», – подметил другой.

Многие обратили внимание на цену самого мороженого в руках американского лидера. Так, один шарик подорожал на 13% по сравнению с прошлым годом.

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