Алексей Панин пожаловался на бедную жизнь в Испании: «Езжу на самокате»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 294

Алексей Панин пожаловался на бедственное положение в Испании

Алексей Панин пожаловался на бедную жизнь в Испании: «Езжу на самокате»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитый актер продолжает жаловаться на отсутствие денег за границей и вспоминать былую роскошную жизнь.

Алексей Панин, который переехал со своей дочерью Анной два года назад в Испанию, вновь заговорил о своем бедственном положении. Если раньше звезда «Жмурок» мог позволить себе роскошную жизнь, то теперь аппетиты пришлось поумерить.

Будучи популярным, Панин зарабатывал несколько тысяч долларов в день и даже не успевал тратить крупные суммы денег. После получения вида на жительство в Испании он продал квартиру в Москве и приобрел небольшое жилье в городе Торревьеха. Но теперь роскошная жизнь в прошлом. Ни в Испании, ни на родине его больше не зовут сниматься.

«Я должен жить в хорошем доме, ездить на хорошей машине. Ну хоть иметь мало-мальское сбережение, а я езжу на самокате», — пожаловался актер в интервью Роману Качанову.

Угнетает знаменитость не только безденежье, но и проблемы со здоровьем. В начале сентября Панин рассказал, что самочувствие его неважное, и он занимается восстановлением. Для этого врачам пришлось «обколоть» Алексея сильными препаратами. Как сейчас обстоят дела со здоровьем актера, он не сообщает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сын актера Андрея Панина Александр воспринял новость о смерти отца.

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