«Серьезный стресс»: эксперт объяснила, чем грозит экстремальная худоба Алексы

В погоне за красотой многие знаменитости теряют голову и забывают о чувстве меры.

Певица Алекса только в апреле этого года родила дочку от возлюбленного Вячеслава Дайчева. Поклонники рады за молодую маму, однако сильно беспокоятся за состояние ее здоровья. На последних фото в соцсетях артистка выглядит экстремально худой. По словам диетолога Маргариты Королевой, индекс массы тела вокалистки находится на нижней границе, что чревато негативными последствиями.

«Это не только серьезный стресс для организма, но и большой дефицит полезных компонентов, ферментов. Соответственно, нарушение работы ферментов, коферментов и всех метаболических программ, которые происходят в этом организме», — объяснила она в беседе с 5-tv.ru.

В том числе эксперт заявила, что помимо преждевременного старения клеток, у артистки повышаются риски непредсказуемых патологических программ, которые уже формируются в организме на фоне худобы. Рано или поздно различные нарушения проявятся. По словам Королевой, в этом аспекте важно следить за своим здоровьем и питанием, ведь ответственность лежит не только на самой матери, но и на ее ребенке.

«Женщине после родов необходимо восстанавливаться, поэтому ее питание для поддержания здоровья и лактации должно быть максимально продумано с учетом поступления необходимого количества всех полезных компонентов для восстановительной программы, поддержания иммунитета и снятия стресса, обусловленного родами», — сообщила диетолог.

При этом экстремальная худоба является дополнительным стрессом для мамы, особенно, если женщина самостоятельно к ней пришла. Это также может негативно сказаться на ребенке, поэтому к таким моментам требуется максимальное внимание и ответственность, заявила диетолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алекса вышла из себя из-за слухов об анорексии.