«Серьезный стресс»: эксперт объяснила, чем грозит экстремальная худоба Алексы

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 461

Диетолог Королева предрекла ребенку Алексы проблемы со здоровьем из-за истощения мамы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Keltik; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В погоне за красотой многие знаменитости теряют голову и забывают о чувстве меры.

Певица Алекса только в апреле этого года родила дочку от возлюбленного Вячеслава Дайчева. Поклонники рады за молодую маму, однако сильно беспокоятся за состояние ее здоровья. На последних фото в соцсетях артистка выглядит экстремально худой. По словам диетолога Маргариты Королевой, индекс массы тела вокалистки находится на нижней границе, что чревато негативными последствиями.

«Это не только серьезный стресс для организма, но и большой дефицит полезных компонентов, ферментов. Соответственно, нарушение работы ферментов, коферментов и всех метаболических программ, которые происходят в этом организме», — объяснила она в беседе с 5-tv.ru.

В том числе эксперт заявила, что помимо преждевременного старения клеток, у артистки повышаются риски непредсказуемых патологических программ, которые уже формируются в организме на фоне худобы. Рано или поздно различные нарушения проявятся. По словам Королевой, в этом аспекте важно следить за своим здоровьем и питанием, ведь ответственность лежит не только на самой матери, но и на ее ребенке.

«Женщине после родов необходимо восстанавливаться, поэтому ее питание для поддержания здоровья и лактации должно быть максимально продумано с учетом поступления необходимого количества всех полезных компонентов для восстановительной программы, поддержания иммунитета и снятия стресса, обусловленного родами», — сообщила диетолог.

При этом экстремальная худоба является дополнительным стрессом для мамы, особенно, если женщина самостоятельно к ней пришла. Это также может негативно сказаться на ребенке, поэтому к таким моментам требуется максимальное внимание и ответственность, заявила диетолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алекса вышла из себя из-за слухов об анорексии.

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
Самые хитрые и подлые знаки Зодиака: кто из них готов «идти по головам»

Последние новости

19:00
Минобороны РФ назвало причину крушения Су-34 в Ейске
18:56
МО РФ: в Ейске упал истребитель-бомбардировщик Су-34
18:56
В Минэкономразвития прогнозируют ослабление рубля к доллару к 2025 году
18:55
Пушилин заявил о завершении обмена военнопленными с Украиной
18:54
На дома в Ейске упал учебно-боевой самолет
18:41
Опубликовано видео с места падения самолета на жилые дома в Ейске

Сейчас читают

«Это удается не многим»: музыкальный критик раскрыл «феномен Хворостовского»
Пугачева появилась в центре Москвы после новости о переезде с мужем-иноагентом в Израиль
«Серьезный стресс»: эксперт объяснила, чем грозит экстремальная худоба Алексы
Как по переписке понять, что женщина общается со слабым мужчиной

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика