«Они живут и дышат в унисон»: Цой отвергла слухи о разводе Михайлова с женой

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 40 0

Исполнительница ранее допустила, что новости о разрыве отношений могут быть просто пиаром.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/019; 5-tv.ru

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Анита Цой отказалась верить в слухи о разводе Стаса Михайлова с супругой

Народная артистка России Анита Цой на фоне слухов о разводе певца Стаса Михайлова с супругой Инной назвала их семью примером гармонии и гостеприимства. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

«Если бы хоть кто-то был хоть раз у них дома, вы не понимаете, что это такое. Это мега-гостеприимство, это позитивнейшие вечера. Они живут и дышат в унисон, голову поворачивают в унисон», — сказала певица.

Исполнительница совершенно не верит в возможное расставание пары. По ее словам, Инна очень любит мужа, а сам Михайлов неразрывно связан со своей семьей и домом.

«Не верю я, что они разведутся. Инна так его любит, а Стас без своих детей, без своего дома, вообще не Стас», — подчеркнула артистка.

Певица уже высказывалась на тему развода Михайлова с женой. Она допустила, что распространившиеся слухи могут быть частью пиара, однако для их подтверждения понадобится время.

Разговоры о возможном разрыве отношений поползли 21 сентября после публикации Инны. Она разместила на своей странице в соцсети черно-белый портрет с исполнителем, сопроводив пост словами о том, что их брачному союзу пришел конец. Позже она опубликовала старое видео 2011 года с подписью «Прощай…» и разбитым сердцем.

Сам певец опроверг сообщения о расставании с супругой. Кроме того, он отказался обсуждать личные дела с журналистами, добавив, что такие темы следует поднимать только дома. Однако близкие семьи утверждают, что в семье певца действительно произошел раскол.

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