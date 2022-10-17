В Минэкономразвития прогнозируют ослабление рубля к доллару к 2025 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12

Решетников: ожидается постепенное ослабление курса рубля до 72,2 за доллар к 2025 году

В Минэкономразвития прогнозируют ослабление рубля к доллару к 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, пообещал глава ведомства Максим Решетников.

Курс российской валюты будет постепенно ослабляться и к 2025 году достигнет уровня 72 рублей за доллар США. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление — с 68 рублей в 2022 году, до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016–2021 годы», — заявил министр.

Также он дал прогноз уровня инфляции. По словам Решетникова, по итогам 2022 года он достигнет 12,4%, что существенно ниже пикового уровня. В 2023 году ожидается показатель в 5,5%, а затем целевой уровень в 4%.

Падение уровня ВВП, по словам министра, будет также постепенно сокращаться. Так, если в 2022 году ВВП снизится на 2,9%, то в 2023 году снижение составит уже 0,8%, а в 2024–2025 годах он уже будет расти на 2,6% в год. При этом основным драйвером роста, отмечает Решетников, станет внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный.

В свою очередь профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин считает, что доллар уже через полгода достигнет отметки в 70 рублей. В комментарии 5-tv.ru эксперт пояснил, что укрепление рубля в предыдущие месяцы было связано с ростом цен на энергоресурсы, однако с усилением глобальной рецессии спрос на них и стоимость будут падать, соответственно, и национальная валюта утратит позиции.

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