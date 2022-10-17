Татьяна Тарасова отчитала журналистов на съемках после госпитализации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 641

Легенда отечественного спорта появилась на съемочной площадке в бодром расположении духа.

Татьяна Тарасова отчитала журналистов на съемках после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова после госпитализации в начале октября вернулась в шоу «Ледниковый период» и даже успела отчитать съемочную группу. Об этом сообщает Starhit.ru.

Издание пишет, что 75-летняя тренер прибыла в студию Останкино в боевом настроении, дала участникам последние наставления перед прокатами, а затем накричала на журналистов, которые, по ее мнению, слишком задержались на площадке.

«Все! Все! Полтора часа стоят, а им все мало и мало», — вспылила Татьяна Тарасова.

Досталось и членам съемочной команды, которые расслабились в отсутствие строгого наставника. С ее появлением они забегали и буквально за пару минут приготовились к началу работы.

Напомним, 5 октября Татьяну Тарасову экстренно госпитализировали прямо во время съемок очередного сезона «Ледникового периода». Позднее продюсер шоу Илья Авербух сообщил, что никаких тяжелых диагнозов у тренера нет, но в момент сильно повысилось давление.

Сама Татьяна Тарасова в комментарии 5-tv.ru из больницы сообщила, что чувствует себя нормально, сохраняет оптимистичный настрой и намерена продолжить участие в съемках шоу «Ледниковый период».

Из-за проблем со здоровьем Татьяна Тарасова покидала проект в прошлом году. Также в то время ей пришлось отменить и поездку на Гран-при России в Сочи, объяснив, что всему виной проблемы с давлением. Этим летом тренер прошла плановую госпитализацию из-за проблем со спиной, после чего начала передвигаться на инвалидном кресле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможной причиной очередной госпитализации Татьяны Тарасовой мог стать синдром вертебробазилярной недостаточности

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