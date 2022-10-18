Встречавшийся с Волочковой банщик Сергей влюбился в гадалку-тезку балерины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Знаменитую танцовщицу предупредили о возможной опасности из-за новой пассии ее экс-возлюбленного.

Встречавшийся с Волочковой банщик Сергей влюбился в гадалку-тезку балерины

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистку Анастасию Волочкову предупредили о возможной опасности. Всему виной новые отношения ее бывшего возлюбленного - банщика Сергея Кузнецова. Мужчина вновь влюбился, но выбор спутницы оказался пугающим для фанатов эпатажной балерины, пишет StarHit.ru.

Волочкова познакомилась с Кузнецовым накануне 2022 года на съемках одной из телепрограмм. Мужчина пришел туда искать свою любовь, а балерина присутствовала в качестве эксперта. После Нового года пара улетела на Мальдивы. Теплое солнце, мягкий песок: райский уголок для влюбленных!

Роман Анастасии Волочковой с банщиком Сергеем Кузнецовым был не долгимРоман Анастасии Волочковой с банщиком Сергеем Кузнецовым был недолгим. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Но по возвращении в Москву пара вскоре расталась. По словам Волочковой, мужчина хотел использовать ее для достижения своих целей. Он пытался перевезти своего сына в дом балерины, стал «влезать» в прямые эфиры знаменитости, чтобы показать себя публике, а также просил у Волочковой 12 миллионов рублей на постройку фитнес-центра.

С момента их расставания прошло уже больше полугода. Каждый строит свою жизнь так, как хочет. И если Волочкова в последнее время не афиширует личную жизнь, то Кузнецов познакомил публику с новой спутницей. Ею оказалась тезка балерины. Но она не танцует, как эпатажная балерина, а увлечена гаданиями на картах Таро. Фанаты Волочковой посоветовали ей быть осторожной и осмотрительной, ведь кто знает, на что способна новая пассия экс-возлюбленного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еще одна опасность грозит Анастасии Волочковой.

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